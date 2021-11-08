В НАТО назвали ситуацию с мигрантами «гибридной тактикой» Лукашенко

В НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики» и назвали данные действия недопустимыми. Об этом пишет польская радиостанция RMF 24 со ссылкой на источник в Альянсе. Ситуация с беженцами обострилась на белорусско-польской границе 8 ноября.

Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым, — сказал собеседник радиостанции.

Он отметил, что в НАТО обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, следят за ней и призывают Белоруссию соблюдать международное законодательство.

При этом в польской оппозиции обвинили власти страны в отсутствии стратегии по выходу из кризиса. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск, передаёт РИА Новости.

Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать, — заявил Туск.

В связи с обострением ситуации с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с участием премьера страны и глав силовых ведомств.

Ранее представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заверила, что никто из беженцев не прошёл на территорию Польши. Она подчеркнула, что все, кому удастся прорваться, будут возвращены в Белоруссию.

8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.

Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.