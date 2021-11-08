В НАТО назвали ситуацию с мигрантами «гибридной тактикой» Лукашенко
Анна Акимова
Анна Акимова
17:30, 08 ноября 2021
Совещание по ситуации на польско-белорусской границеФото: mon_gov_pl/twitter.com
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В НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики» и назвали данные действия недопустимыми. Об этом пишет польская радиостанция RMF 24 со ссылкой на источник в Альянсе. Ситуация с беженцами обострилась на белорусско-польской границе 8 ноября.
Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым, — сказал собеседник радиостанции.
Он отметил, что в НАТО обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, следят за ней и призывают Белоруссию соблюдать международное законодательство.
При этом в польской оппозиции обвинили власти страны в отсутствии стратегии по выходу из кризиса. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск, передаёт РИА Новости.
Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать, — заявил Туск.
В связи с обострением ситуации с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с участием премьера страны и глав силовых ведомств.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заверила, что никто из беженцев не прошёл на территорию Польши. Она подчеркнула, что все, кому удастся прорваться, будут возвращены в Белоруссию.
8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.
Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.