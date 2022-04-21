В МВД ЛНР заявили, что войска республики освободили дорогу на Харьков

Силы Луганской народной республики (ЛНР) вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков, заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. По его словам, которые приводит РИА Новости, занятие дороги облегчит доставку гуманитарных грузов в Харьковскую область.

Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской народной республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобождённых территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения, — сказал он.

Корнет отметил, что сейчас в ЛНР «остался небольшой анклав», который занимают украинские силы — это Северодонецк и Лисичанск.

Ранее глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что после освобождения Харьковской области и стабилизации ситуации может быть проведён референдум, посвящённый политическому будущему региона. Он отметил, что население области разделяет страну на «ту Украину», которая была до проведения спецоперации и «новую Украину». По словам Ганчева, люди хотят жить «в другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет».