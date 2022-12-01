В Молдавии перестанут печатать бюллетени на русском языке

Фото: Юлия Сорокопуд/РИА Новости

Молдавский парламент принял новый кодекс о выборах, который исключает необходимость печати бюллетеней для голосования на русском языке. На сайте высшего представительного органа республики указано, что теперь все бюллетени будут оформляться на румынском языке. В парламенте уточнили, что обновленная законодательная база направлена на устранение противоречий и неясностей в кодексе.

Парламент принял кодекс о выборах в Республике Молдова. Документ направлен на совершенствование избирательных процедур, устранение неясностей и противоречий между кодексом о выборах и другими законами. Избирательные бюллетени оформляются на румынском языке, — сказано в сообщении.

Вице-председатель парламента Республики Молдова Влад Батрынча уточнил, что корректировки «сужают» права оппозиционеров, а также сужают возможности для наблюдения за всем процессом выборов. Кроме того, как указал политик, документ насыщен дискриминационными мерами, передает ТАСС.

В документе много дискриминационных мер. <...> Документ не получил широкого одобрения, мнение как парламентской, так и внепарламентской оппозиции при разработке не учитывалось, — заявил Батрынча.

16 июля на Украине в силу вступил новый этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня за русский язык начнут штрафовать сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, средств массовой информации и других, сообщил в социальных сетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.