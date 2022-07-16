На Украине запретили русский язык На Украине расширили запрет за использование русского языка

Фото: Pustovit Serhii/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине продолжаются мероприятия по запрету русского языка. 16 июля в силу вступил новый этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня за русский язык начнут штрафовать сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, средств массовой информации и других, сообщил в социальных сетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 гривен, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11900 гривен. Граждане страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, — пояснил он.

Ранее Кремень посоветовал украинцам помогать местным властям в борьбе за чистоту украинского языка и при первых замеченных нарушениях этого закона отправлять доносы в его офис. Он добавил, что при этом обязательно нужны аудио- или видеодоказательства.

До этого Кремень заявил, что украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий. Он отметил, что глава государства во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также с актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятий необходимо говорить на государственном языке.