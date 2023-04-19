Молдавский премьер-министр Дорин Речан на заседании правительства призвал ограничить перемещение двух сотрудников посольства России после инцидента с отказом во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову, передает ТАСС. Речан также одобрил работу вице-премьера, министра иностранных дел страны Николая Попеску, а также молдавских правоохранителей, отказавших во въезде российским чиновникам, и попросил рассмотреть вопрос о депортации одного из дипломатов.