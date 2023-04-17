Главу Татарстана не пустили в Молдавию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рустам Минниханов

Главу Татарстана Рустама Минниханова отказались пускать в Молдавию, где руководитель республики был объявлен нежелательным лицом, сообщает Telegram-канал Gagauznews. Минниханов рассказал на борту самолета в Кишиневе, что планировал принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023», который проводится в молдавском городе Гагаузии.

К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому мы не сможем принять участие в конгрессе, — сообщил Минниханов.

Пользуясь случаем, глава Татарстана поздравил православных верующих с прошедшей Пасхой. Он отметил, что татарский и русский народы являются братскими и имеют добрые традиции.

До новых встреч в Татарстане! Татарстан всегда вас ждет, — добавил Минниханов.

Вместе с Миннихановым в Молдавию отправился глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, которого власти страны тоже признали нежелательным лицом. Сообщается, что их самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.

В конца марта в Молдавию не пустили россиянина, который, как заявили в пограничной службе страны, участвовал в специальной военной операции на Украине. Ведомство сообщало, что гражданин РФ не имел права пересекать границу и был отправлен домой обратным рейсом.