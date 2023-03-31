Россиянина не пустили в Молдавию из-за участия в СВО В Молдавии отказали во въезде россиянину из-за предполагаемого участия в СВО

Фото: shutterstock.com

Пограничная служба Молдавии отказала во въезде в страну гражданину России, который, по ее данным, участвовал в специальной военной операции на Украине. В ведомстве заявили, что мужчина не имел права пересекать молдавскую границу и был отправлен домой обратным рейсом.

Специальные меры <...> позволили обнаружить в потоке пассажиров из Кишинева российского военнослужащего, который направлялся в Тирасполь, — говорится в сообщении.

24 марта вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. По ее словам, операция планируется на 17 апреля.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый ранее заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если увидит угрозу с этой стороны.

Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдавией. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

.