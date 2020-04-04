В Минздраве Италии оценили возможный уровень заражения COVID-19 в стране

https://static.news.ru/photo/9924de50-7683-11ea-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

В настоящее время примерно 20% жителей Италии могут быть заражены коронавирусной инфекцией нового типа. Такое предположение сделал советник министра здравоохранения европейской страны и представитель государства в ВОЗ Вальтер Риччарди.

По его словам, до сих пор общественность, рассматривая ситуацию с распространением COVID-19, видела лишь «верхушку айсберга». Как отметил Риччарди, сейчас на территории страны необходимо провести массовое серологическое тестирование. При нём в сыворотке крови заражённых будут изучаться антитела на основе реакции иммунной системы.

Соответствующие исследования представитель Италии в ВОЗ предложил провести, разделив население государства на группы по месту проживания и по возрастному принципу. Тестирование, заявил Риччарди, должно показать реальный уровень восприимчивости итальянцев к вирусу при контакте с инфекционными агентами.

Результаты исследования определят будущую стратегию по борьбе с коронавирусом. По мнению советника министра здравоохранения, на проведение тестирования может потребоваться около месяца.

Если, как я полагаю, мы выясним, что только 10–20% населения вступили в контакт с коронавирусом и, следовательно, произвели антитела, это будет означать, что мы должны быть очень внимательны. Значит 80% итальянцев восприимчивы к вирусу, но пока это лишь гипотеза, — приводит слова Риччарди римская газета Il Messaggero.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции на итальянской территории от опасного заболевания погиб уже 14 681 человек. За сутки число смертей увеличилось на 766.

На сегодняшний день пандемия коронавируса по всему миру поразила 1,1 млн человек. От заболевания скончались более 59 тысяч. Выздороветь удалось 228 тысячам граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах.