В Минюсте ФРГ ответили на пятый запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

https://static.news.ru/photo/137e9c0a-737b-11eb-9487-96000091f725_660.jpg Фото: Kira Hofmann/dpa/Global Look Press

Власти ФРГ ответили на пятый запрос Генеральной прокуратуры России по инциденту с Алексеем Навальным.

В Минюсте Германии отметили, что на предыдущие запросы также был дан ответ в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи и законодательством ФРГ.

Федеральное ведомство юстиции по-прежнему находится в контакте с российской Генпрокуратурой. На письмо Генпрокуратуры от 21 января, которое касается предыдущих четырёх запросов, был дан ответ, — цитирует ТАСС представителя Министерства юстиции.

В ведомстве также уточнили, что ответ на письмо российской стороне был отправлен ещё 11 февраля. Ранее в российской Генпрокуратуре заявили, что власти ФРГ снова отказали в предоставлении сведений о якобы имевшем место отравлении Навального.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что историю с отравлением Алексея Навального придумали на Западе для поддержания образа агрессивной России.