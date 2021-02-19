Захарова рассказала, зачем Запад придумал историю с отравлением Навального

https://static.news.ru/photo/b65b5c90-72a1-11eb-9d45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что историю с отравлением Алексея Навального придумали на Западе для поддержания образа агрессивной России.

Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и всё это приписывалось Москве. Всё банально, вот именно так. И эта история опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, — заявила в эфире Первого канала Захарова.

По мнению представителя МИД, это делается для того, чтобы «продолжать сдерживать Россию» и переводить «натовские бюджеты в ещё большую милитаризацию».

Оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым «сложные вопросы», в том числе отравление и последующий арест политика Алексея Навального. По его словам, полезно будет обсудить «фундамент», на котором основаны санкции против РФ и определить, был ли достигнут прогресс в этом вопросе. Он отметил, что финские власти рассматривают отравление Навального как нарушение конвенций о запрете химического оружия и требуют от России начать расследование. Кроме того, там сожалеют о решении назначить оппозиционеру реальный срок вместо условного.