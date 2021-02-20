Генпрокуратура: ФРГ вновь отказалась сотрудничать по отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/aedd8412-735e-11eb-aa7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России заявила об очередном отказе властей ФРГ от сотрудничества по делу о возможном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

На запрос Генпрокуратуры РФ от 21 января этого года от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлёкших госпитализацию Навального, — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также указывается, что власти ФРГ стремятся «уклониться от неудобных вопросов» под «надуманными предлогами». В ведомстве также подчеркнули, что сожалеют о том, как немецкие коллеги ответили на запрос российской стороны.

В очередной раз подчёркивая готовность РФ к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призывает германскую сторону пересмотреть подобный неконструктивный подход, — добавили в ведомстве.

По мнению российской прокуратуры, фактическое уклонение германской стороны от сотрудничества «невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года».

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный политик Алексей Навальный с иронией высказался о решении суда по делу «Ив Роше». Суд учёл дополнительные дни, которые оппозиционер провёл под домашним арестом. На это Навальный заявил, что часть срока ему «скинули».