https://static.news.ru/photo/eba3c86e-54ad-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Намерение польских праворадикалов провести очередной марш «проклятых солдат» в Гайновке вызывает возмущение и негодование в Белоруссии. С таким заявлением выступил зампред комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Мы возмущены и просим наших польских коллег всё-таки услышать нас: Ромуальд Райс — человек, который убивал женщин, детей и стариков. В Гайновке живут наши этнические белорусы, и мы будем их защищать, — отметил политик.

Гайдукевич опечален тем, что это происходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 1946 году банда Ромуальда Райса совершила массовое убийство 79 белорусов в Восточной Польше. Позже этот случай назвали актом геноцида, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Позже польский историк Мечислав Рыба объяснил слова Путина о после-антисемите стремлением внести разлад в отношения между Варшавой и Израилем.