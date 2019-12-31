Польский историк Мечислав Рыба объяснил слова президента России Владимира Путина о после-антисемите стремлением внести разлад в отношения между Варшавой и Израилем.
Он полагает, что Путин умышленно затронул данную тему, учитывая недавнее высказывание главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху об уничтожении поляками евреев в ходе Второй мировой войны.
Рыба также добавил, что российские власти используют историю в качестве инструмента для оправдания своей нынешней политики,
Как писал NEWS.ru, Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.
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