https://static.news.ru/photo/78447932-2c70-11ea-a58b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польский историк Мечислав Рыба объяснил слова президента России Владимира Путина о после-антисемите стремлением внести разлад в отношения между Варшавой и Израилем.

Он полагает, что Путин умышленно затронул данную тему, учитывая недавнее высказывание главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху об уничтожении поляками евреев в ходе Второй мировой войны.

Рыба также добавил, что российские власти используют историю в качестве инструмента для оправдания своей нынешней политики, сообщает сайт URA.ru со ссылкой на Польское радио.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.