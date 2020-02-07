Юрий Луйк Юрий Луйк Фото: Jüri Luik Isamaa/facebook.com

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность в том, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне, если ей поступит приглашение.

Об этом сообщает газета Sakala. По её данным, подобный визит может быть истолкован так, будто Эстония поддерживает риторику России.

В таком контексте пребывание почётным гостем на параде даёт совершенно неверный сигнал, — заявил Луйк.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эстонская правящая партия Isamaa («Отечество») призвала президента Керсти Кальюлайд проигнорировать церемонию празднования 75-летия Победы в Москве.

 

 

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