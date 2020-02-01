https://static.news.ru/photo/22c6a2a0-452a-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Урмас Рейнсалу Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Эстонская правящая партия Isamaa («Отечество») призвала президента Керсти Кальюлайд проигнорировать церемонию празднования 75-летия Победы в Москве.

В условиях, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, президенту Эстонской Республики не следует отправляться 9 мая в Москву, — цитирует заявление партии «Интерфакс».

В «Отечестве», членом которого является премьер-министр Урмас Рейнсалу, подчеркнули, что президент должна «осознавать несправедливость», с которой столкнулись страны Восточной Европы после окончания войны — СССР создал просоветские правительства в освобождённых государствах.

Эстония, Латвия, Литва и восточная Польша попали в советскую «зону интересов» в 1939 году при подписании договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией. После начала Второй мировой войны в прибалтийские страны вошла Красная армия, и вскоре они стали республиками Советского Союза.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии. Замглавы польского МИДа заявил, что его страна имеет «безоговорочное право» на получение компенсаций от России и ФРГ.