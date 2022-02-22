В Минфине Франции озвучили условие запуска «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может быть возобновлен в случае, если Россия выполнит свои международные обязательства, заявил в эфире BFM министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Какие именно имеются ввиду обязательства, он не уточнил. По его мнению, решение остановить этот проект было правильным решением.

Остановка этого проекта — правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток — 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства, — сказал глав Минфина.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евросоюза против России. По его словам, подготовленные Брюсселем cанкции могут быть «активированы одним нажатием кнопки». Обход этих ограничительных мер «невозможен» или «по возможности уcложнён» благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что проект может быть полностью остановлен. Он отметил, что сейчас идут консультации с американскими и европейскими партнёрами по данному вопросу.