В МИД РФ назвали цензурой блокировку канала RT DE в Германии

Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска является проявлением цензуры со стороны Германии, заявил РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Дипломат отметил, что это не единственный случай, когда власти Германии устраивают гонения представителей независимых СМИ.

Это не первый и не единственный случай, когда существуют определённые санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые, соответственно, осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определённых кругах на Западе, — сказал он.

Лукьянцев также считает, что Германия проявляет двойные стандарты в том, что касается свободы СМИ. По его мнению, слова властей Германии о приверженности свободе СМИ «не соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве».

Ранее решение немецкого медиарегулятора об отключении телеканала RT DE от спутникового вещания в Германии прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что блокировка вещания телеканала RT DE в ФРГ противоречит европейскому духу и нормам. Однако на Западе в последнее время на это не обращают внимания и делают всё, что хотят. По его словам, Россия должна отвечать на подобные шаги.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Как пояснили в пресс-службе Google в РФ (владельца YouTube), канал RT DE удалили за обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре. По правилам сообщества, владельцы заблокированных ранее каналов не могут использовать другие каналы YouTube, владеть ими или создавать их. Руководитель проекта Динара Токтосунова заявила, что телеканал RT Deutsch собирается обратиться по этому поводу в российский суд.

В Роскомнадзоре потребовали в максимально короткие сроки снять ограничения с канала и объяснить причины введения ограничений, пригрозив частичной или полной блокировкой в России.