В Google назвали причины удаления YouTube-аккаунта телеканала RT Deutsch

Канал телеканала RT Deutsch был удален с YouTube за обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Google в России, канал RT DE был удален с YouTube за нарушение условий использования, и по правилам сообщества его владельцы не могут использовать другие каналы YouTube, владеть ими или создавать их.

Поэтому канал RT auf Sendung также был удалён за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch под названием RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.

Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Также блокировка является актом цензуры в отношении российских СМИ.