Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в ответ на закрытие канала RT

Платформе YouTube может быть вынесено предупреждение за её действия в отношении немецкоязычного канала RT, неисполнение которого грозит частичной или полной блокировкой в России. В Роскомнадзоре потребовали в максимально короткие сроки снять ограничения с канала и объяснить причины введения ограничений, отмечается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили , что с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, в особенности это касается RT. Там отметили, что интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и получить предупреждение Роскомнадзора, в случае неисполнения которого доступ к ресурсу может быть ограничен полностью или частично.

Деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено, — говорится в сообщении.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Как пояснили в пресс-службе Google в РФ (владельце YouTube), канал RT DE удалили за обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре. По правилам сообщества, владельцы заблокированных ранее каналов не могут использовать другие каналы YouTube, владеть ими или создавать их. Руководитель проекта Динара Токтосунова заявила, что телеканал RT Deutsch собирается обратиться по этому поводу в российский суд.

В сентябре YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В частности, сообщалось, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе.