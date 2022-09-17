В МАГАТЭ заявили о подключении ЗАЭС к украинской электросети

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная станция вновь подключена к украинской национальной электросети, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии. В пресс-службе организации отмечают, что инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи после обстрелов.

Запорожская атомная электростанция Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта, — говорится в сообщении.

АЭС была отключена от украинской электросети около двух недель назад. Работа последнего действующего реактора на станции была остановлена 11 сентября для его охлаждения и проведения ремонтных работ.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаление в связи с присутствием российских сил на территории станции.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ. Члены миссии отметили, что страны Запада протащили в совете управляющих Агентства антироссийское постановление с помощью голосования. По мнению представителей постпредства, МАГАТЭ старается выгородить Киев, которому оказывают поддержку западные государства.