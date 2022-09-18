В ЛНР сообщили о ранении российского журналиста в Сватово

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

В ходе обстрелов украинскими военными населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики российский журналист издания РИА ФАН получил ранение, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации в своем Telegram-канале. Помимо этого, в городе была разрушена гостиница и повреждены не менее семи домовладений.

В результате обстрела н. п. Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 2 ракеты типа M31 GMLRS) ранения получил журналист Федерального агентства новостей, разрушена гостиница «Ватра», повреждены 7 одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли, — говорится в сообщении.

Как уточняют в самом РИА ФАН, пострадавшим оказался журналист Сергей Воробьев. Он рассказал, что за час со стороны ВСУ было нанесено два удара. На тот момент в здании гостиницы находился только он и администратор. Остальные подробности пока не сообщаются.

Об ударах украинских военных по Сватово СЦКК ЛНР сообщил утром 18 сентября. Тогда отмечалось, что ВСУ нанесли два удара из HIMARS.

16 сентября прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли. Также два человека получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.