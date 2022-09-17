Двух человек госпитализировали после взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Два человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего накануне в здании генпрокуратуры ЛНР. Они госпитализированы, передает Луганский информационный центр, со ссылкой на МЧС республики.

МЧС проинформировало, что «также пострадали два человека, которые были доставлены в городскую больницу № 1», — говорится в сообщении.

По факту взрыва Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело. В настоящее время ведется поиск лиц, причастных к произошедшему.

Взрыв в здании генпрокуратуры ЛНР произошел днем 16 сентября. В результате погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. По данным СМИ, эпицентр взрыва находился прямо в кабинете генпрокурора.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал взрыв в здании генпрокуратуры ЛНР, а также удар ВСУ по администрации Херсона, террором. По его словам, мотивом для этого является ненависть украинских властей к собственным гражданам, отказавшимся поддерживать Киев.