В Совфеде назвали единственный мотив удара ВСУ по центру Херсона Сенатор Цеков назвал ненависть к украинцам единственным мотивом удара ВСУ по центру Херсона

Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сергей Цеков

Единственным мотивом удара ВСУ по центру Херсона, а также взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске является «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совета Федерации назвал подобные действия властей Украины террором.

Киев взял методы террора в 2014-м. Они терроризировали ЛНР и ДНР много лет. Надо вспомнить, как погиб [первый глава ДНР] Александр Захарченко. Это метод ВСУ, спецслужб Украины и ее руководства. Их мотив — ненависть, в том числе к собственным гражданам, которые не поддерживают Киев. Какие мотивы были у Украины в 91-м, когда она встала на пусть русофобии? Они мечтали создать государство, отличающееся от РФ. В итоге они это государство уничтожили, — добавил Цеков.

По его словам, именно Украина является государством-террористом, но справедливых решений от международных организаций в отношении Киева ждать не стоит, так как они — ОБСЕ, ЕС, ЮНЕСКО, спортивные структуры — находятся под сильным давлением США.

Всем здравомыслящим понятно, что Украина — государство-террорист. Вспомните Одессу в мае 2014 года. Это абсолютно террористический метод — убивать, сжигать людей. Но мы понимаем, что никаких справедливых решений международные организации по Украине не вынесут. На них давят США, ЕС. У них большинство в ОБСЕ, ЮНЕСКО, спортивных организациях, — подчеркнул Цеков.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен сегодня утром. Согласно сведениям замглавы ВГА региона Катерины Губаревой, ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, ее водитель погиб.

Также сегодня в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб.