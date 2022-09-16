Центр Херсона обстреляли РИА Новости: Херсон подвергся ракетному обстрелу

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

По центру Херсона нанесен ракетный удар, сообщает РИА Новости. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли удар по зданию администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее 5 ракет. По предварительно информации, есть погибшие и раненые. Корреспонденты агентства отмечают, что огонь мог вестись из РСЗО HIMARS.

В результате ракетного обстрела центра Херсона есть погибшие и раненые, — передает агентство.

15 сентября сообщалось, что в Херсоне и Мелитополе прогремели несколько взрывов. В Мелитополе взрывы были слышны около 14 часов по московскому времени. В Херсоне было слышно пять взрывов подряд. Предположительно, в Херсоне могла сработать ПВО. А в Мелитополе взрывы прогремели на выезде из города в сторону Крыма.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Херсонском направлении наблюдается наращивание украинских подразделений, но союзные силы продолжают стоять на страже. Он добавил, что регион продолжает жить мирной жизнью.