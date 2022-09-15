РИА Новости: в Херсоне и Мелитополе прогремели мощные взрывы

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Стела города Херсон

В Херсоне и Мелитополе прогремело несколько взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости. В Мелитополе взрывы были слышны около 14 часов по московскому времени. В Херсоне было слышно пять взрывов подряд.

Предположительно, в Херсоне могла сработать ПВО. А в Мелитополе взрывы прогремели на выезде из города в сторону Крыма.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Херсонском направлении наблюдается наращивание украинских подразделений, но союзные силы продолжают стоять на страже. Он добавил, что регион продолжает жить мирной жизнью.

Также стало известно, что в Мелитополе Запорожской области пропала сотовая связь и не работает интернет. Предварительно, причина неполадок не была установлена.