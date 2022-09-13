В Мелитополе пропала сотовая связь

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Последствия обстрела в посёлке Терпенье Мелитопольского района Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области пропала сотовая связь и не работает интернет, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Он отметил, что сотовые операторы не могут указать причину неполадок. Также неизвестно, когда они будут устранены.

Представители сотовых операторов не могут ответить на вопрос, по какой причине пропала связь, — рассказал журналист.

В мае Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета, о чем рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он напомнил, что в своё время жители Крыма оказались в аналогичной ситуации, когда украинские власти без предупреждения отключили мобильную связь на полуострове. Подобное ожидалось и в этот раз, поэтому переход на российскую связь и интернет был обеспечен оперативно. Жителям освобождённых областей достаточно приобрести поступившие в продажу сим-карты.

Ранее днем в Херсоне были зафиксированы сбои с подачей электричества, а также горячей и холодной воды. Электроснабжение в городе было отключено в 11:00, однако вновь появилось менее чем через час.