В Херсонской области заявили о наращивании группировки ВСУ Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил о наращивании группировки ВСУ в регионе

Фото: Министерство обороны Украины

Солдаты ВСУ

На Херсонском направлении наблюдается наращивание украинских подразделений, но союзные силы продолжают стоять на страже, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что регион продолжает жить мирной жизнью.

Скопление этих орд и полчищ накапливается на Херсонском направлении. Я искренне верю, что шансов у нацистов просто добежать до Херсона нет, потому что артиллерия, авиация, все ВКС, которые существуют сегодня в Российской Федерации, стоят на страже освобожденных территорий, — сказал он.

Ранее представитель главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов заявил, что на линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ.

Рогов добавил, что технику и живую силу подтянули ко всем 140 км линии разграничения в Запорожской области. Кроме того, по его словам, замечено передвижение реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая американские HIMАRS.