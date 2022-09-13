Замглавы Херсонской ВГА: отбита попытка прорыва ВСУ у села Давыдов Брод Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: отбита попытка прорыва ВСУ у села Давыдов Брод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72 Вооруженных сил России

Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что в районе села Давыдов Брод была отбита очередная попытка прорыва украинских военных. Он добавил, что информация киевских властей о том, что линия обороны Давыдов Брода была прорвана, не соответствует действительности. Замглавы региона призвал жителей не реагировать на провокации.

Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдов Броде не соответствуют действительности. Давыдов Брод на замке. Очередная атака отбита, — заявил Стремоусов.

Он добавил, что ни один метр территорий не был отдан ВСУ.

На линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ, заявил ранее представитель главного совета запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов, передает РБК. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам Рогова, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.

Рогов добавил, что технику и живую силу подтянули ко всем 140 км линии разграничения в Запорожской области. Кроме того, по его словам, замечено передвижение реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая американские HIMАRS.