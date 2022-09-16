В центре Луганска, предположительно в здании генеральной прокуратуры ЛНР, прогремел взрыв, передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора.
По данным агентства, есть раненые.
О жертвах сообщил также представитель Народной милиции республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы, — написал он.
Ранее Марочко сообщил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. В то же время он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики, несмотря на возрастающие в геометрической прогрессии обстрелы территории со стороны ВСУ.
Вчера глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту. В то же время он отметил, что оснований для паники в республики нет, поскольку союзные силы гарантируют безопасность, передает Луганский информационный центр.