ТАСС: в центре Луганска прогремел взрыв

Фото: lug-info.com

В центре Луганска, предположительно в здании генеральной прокуратуры ЛНР, прогремел взрыв, передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора.

По данным агентства, есть раненые.

О жертвах сообщил также представитель Народной милиции республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы, — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. В то же время он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики, несмотря на возрастающие в геометрической прогрессии обстрелы территории со стороны ВСУ.

Вчера глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту. В то же время он отметил, что оснований для паники в республики нет, поскольку союзные силы гарантируют безопасность, передает Луганский информационный центр.