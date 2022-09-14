В ЛНР сообщили о приближении линии фронта Представитель ЛНР Марочко: линия фронта приближается к границам республики

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Линия фронта приближается к границам Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил в эфире «России 1» представитель Народной милиции республики Андрей Марочко. Он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики.

Сейчас Народная милиция ЛНР с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, на некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах... Это очень мало, скажем так, для военных действий, — сказал Марочко.

Он добавил, что обстрелы территории республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возрастают в геометрической прогрессии.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал передвинуть линию фронта в сторону Николаева, что бы гарантировало безопасность области и прекращение обстрелов. По его словам, сейчас в регионе идет усиление позиций на линии фронта. Стремоусов также выразил уверенность, что со временем «исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены».