Власти ЛНР подтвердили гибель генпрокурора В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Горенко

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Сергей Горенко

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генеральной прокуратуры в Луганске, передает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы МВД республики. Ранее отмечалось, что эпицентр взрыва находился в кабинете генпрокурора.

Генпрокурор ЛНР Горенко погиб при взрыве в здании Генеральной прокуратуры в Луганске, — сообщили в МВД республики.

Сегодня в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв. По словам представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, в результате происшествия были погибшие и пострадавшие.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту. В то же время он отметил, что оснований для паники в республике нет, поскольку союзные силы гарантируют безопасность.

Марочко до этого сообщил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. В то же время он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики, несмотря на возрастающие в геометрической прогрессии обстрелы территории со стороны ВСУ.