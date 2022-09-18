В ЛНР сообщили об ударах ВCУ по Сватово из HIMARS СЦКК ЛНР: ВСУ запустили две ракеты из HIMARS по Сватово

Фото: US Army

Украинские военные обстреляли населенный пункт Сватово при помощи РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в своем Telegram-канале. Всего силами ВСУ было выпущено две ракеты. Информации о пострадавших пока нет.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:15 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — говорится в сообщении.

16 сентября прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли. Также два человека получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Впоследствии сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал единственным мотивом ударов ВСУ «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев, и назвал подобные действия властей Украины террором.

Ранее глава НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. В то же время он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики, несмотря на возрастающие в геометрической прогрессии обстрелы территории со стороны ВСУ.