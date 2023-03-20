Резиденцию российского посла в Латвии оставили без охраны

Фото: Стрингер/РИА Новости

В Латвии приняли решение о снятии охраны с резиденции российского посла на фоне понижения уровня дипломатических отношений между странами. Посол из России Михаил Ванин уже покинул страну и оставил свою резиденцию, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняет издание, здание потеряло свой статус посольской резиденции, а представитель России лишился своих привилегий согласно Венской конвенции, в связи с чем МВД Латвии приняло решение больше не охранять здание. Дипотношения с Россией были понижены до уровня поверенных в делах по решению официальной Риги. МИД Латвии также выразил просьбу приостановить охрану объекта, где проживал посол из России. Проект соответствующего правительственного постановления уже подготовлен.

Здание посольской резиденции Ванина располагается в Юрмале и до 20 марта охранялось государственной полицией.

В Латвии ранее запретили въезд 35 гражданам России. В частности, под ограничения попали певцы SHAMAN (Ярослав Дронов), Надежда Бабкина, Александр Маршал и телеведущая Лера Кудрявцева. В МИД республики пояснили, что решение связано с «поддержкой агрессии России на Украине».

5 марта в Риге со здания Центрального железнодорожного вокзала сняли вывеску на русском языке. Министр сообщения республики Янис Витенбергс отметил, что русское название вокзала уже много лет не имеет практического применения, а демонтаж вывески он назвал символическим жестом.