Латвия запретила въезд Бабкиной и SHAMAN Латвия внесла в список персон нон грата 35 россиян, включая Бабкину, Маршала и SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Латвия запретила 35 гражданам России въeзд в страну из-за поддержки спецоперации на Украине, сообщает МИД республики на своем сайте. В частности, под ограничения подпaли певцы SHAMAN (Ярослав Дронов), Надежда Бабкина, Александр Маршал и телеведущая Лера Кудрявцева.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших агрессию России на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, под ограничения подпaли телеведущие Юлия Барановская и Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Cатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев, журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязeва.

Президент Украины Владимир Зeленский ранее подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искуcств. Под рестрикции подпали певец Филип Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия cегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица.