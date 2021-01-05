В Латвии отрицают обнаружение в стране британского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/7da79084-5100-11eb-a6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

На территории Латвии не было выявлено случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) прибалтийского государства Илзе Арая.

В настоящее время лаборатории анализируют различные образцы, но до сих пор в результатах секвенирования в Латвии нового типа SARS-CoV-2 выявлено не было, рассказала Арая порталу LSM.LV.

Ранее председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что в медицинском учреждении несколько врачей и пациентов заразились новым штаммом вируса COVID019. Широв добавил, что течение болезни тяжёлое и медики очень обеспокоены. В больнице регулярно проводят тестирование медработников, что помогло обнаружить болезнь.

Как сообщал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в 22 странах Европы. Мутировавший штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, но болезнь не претерпела значительных изменений. При этом инфекция была выявлена во всех возрастных категориях, но дети не находятся в группе повышенного риска.