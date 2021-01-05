Британский штамм коронавируса выявлен в Латвии

https://static.news.ru/photo/263933e8-50e7-11eb-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Латвии выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании. Об этом заявил председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв.

В Огрской больнице есть врачи и пациенты, инфицированные новым штаммом вируса COVID-19, который более заразен и опасен, чем ранее обнаруженный, — цитирует его пресс-служба больницы.

Широв добавил, что течение болезни тяжёлое и медики очень обеспокоены. В больнице регулярно проводят тестирование медработников, что помогает обнаружить болезнь.

Ранее сообщалось, что новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в Великобритании, представляет опасность для детей. Об этом заявила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Эксперт предупредила, что британский штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет. По словам Гурдасани, мутировавший COVID-19 может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Как писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.