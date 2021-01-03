Первые случаи заражения британским штаммом COVID-19 выявили в Таиланде

https://static.news.ru/photo/03143de6-4d9e-11eb-8523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Global Look Press

В Таиланде зафиксированы первые случаи заражения новым британским штаммом коронавируса. Об этом заявил руководитель центра вирусологии медицинского факультета университета Чулалонгкорн Йонг Поуравана.

Новый вариант вируса выявлен у прибывшей в страну британской семьи из четырёх человек. Медик заверил, что причин для беспокойства нет, поскольку штамм не вызывает серьёзных симптомов и не снижает эффективность вакцин.

Он также отметил, что в настоящее время семья британцев находится на карантине в частной больнице. Там приняты особые меры предосторожности с целью предотвращения распространения новой мутации коронавируса, сообщает телеканал Thai PBS.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения. Чиновники запретили работать некоторым предприятиям. Среди них и развлекательные заведения. Меры приняты для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.

За всё время пандемии в Таиланде зарегистрировали 7379 случаев COVID-19. Выздоровели около 4,3 тысячи пациентов, 64 умерли. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.