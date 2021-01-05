ВОЗ: в 22 странах Европы обнаружен мутировавший вариант коронавируса

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Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в 22 странах Европы. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время брифинга.

Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант, — рассказал Клюге.

По его словам, штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, но болезнь не претерпела значительных изменений. Коронавирусная инфекция зарегистрирована во всех возрастных категориях, но дети не находятся в группе повышенного риска.

Клюге считает, что новый вариант коронавируса может заменить другие, как это произошло в США и в Дании.

Всего в 2020 году в 53 странах европейского региона было зарегистрировано 26 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 580 тысяч смертей. Более 230 млн человек в 2021 году живут в странах с полной изоляцией, ряд стран планируют объявить об ограничениях на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, эксперт ВОЗ Дэвид Хейманн считает, что цель новой коронавирусной инфекции — стать эндемиком. Вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с наиболее интенсивным распространением. Человечество располагает всеми необходимыми инструментами для спасения жизней, что в совокупности с хорошим здоровьем населения позволит людям жить с коронавирусом.

Эндемические инфекции — это заболевания, возбудители которых пребывают в определённой местности постоянно. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии.