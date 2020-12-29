Эксперты ВОЗ назвали цель коронавируса

https://static.news.ru/photo/76cbb520-49d9-11eb-86bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цель новой коронавирусной инфекции заключается в том, чтобы стать эндемиком. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн.

Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с наиболее интенсивным распространением, — цитирует специалиста The Guardian.

По его словам, у человечества имеются инструменты для спасения жизней. А в совокупности с хорошим здоровьем населения они позволят людям научиться жить с COVID-19.

Другой представитель Всемирной организации здравоохранения, Марк Райан, также уверен, что коронавирус станет эндемичным.

Вирус станет ещё одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но очень низкого уровня в рамках глобальной программы вакцинации, — уточнил эксперт.

Он добавил, что вакцины от коронавируса, даже если они покажут высокую эффективность, не смогут гарантировать искоренение COVID-19. Райан предупредил, что следующая пандемия может оказаться более серьёзной, чем нынешняя, поэтому необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации и действовать сообща.

Эндемические инфекции — это заболевания, возбудители которых пребывают в определённой местности постоянно. Им противопоставляются заносные инфекции. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Она выразила уверенность, что ситуация с распространением инфекции в следующие несколько месяцев будет очень тяжёлой для многих стран. Отвечая на вопрос, планирует ли она привиться российской вакциной от коронавируса, Вуйнович заверила, что «обязательно сделает себе прививку» любой вакциной, «которая будет рекомендована ВОЗ».

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает до конца 2021 года распределить в мире до двух миллиардов доз одной или нескольких вакцин от COVID-19. Это будет сделано в рамках международного механизма COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран иммунными препаратами от коронавируса, когда такие появятся.

По словам Вуйнович, «ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией», писал NEWS.ru.