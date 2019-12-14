https://static.news.ru/photo/b833a0fa-1e9b-11ea-a934-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что президенты Украины, Германии, Франции и России не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в «нормандском формате».

Никто никакого дополнительного коммюнике не пописывал, — отметил политик в интервью изданию «Левый берег».

Кроме того, он указал на то, что «формула Штайнмайера» прописана в законе о статусе Донбасс. После проведения выборов в ДНР и ЛНР положения статьи с законами про амнистию и народную милицию вступают в силу.

Механизм «формулы» предполагает лишь упорядочивание Минских договорённостей, согласно которым на территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинскими законами должны быть проведены выборы. После того как их результаты будут признаны ОБСЕ, вступит в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Как ранее писал NEWS.ru, глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведёт к урегулированию конфликта в Донбассе.