«Охота на ведьм»: в Киеве заговорили о грядущем перевороте из-за Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: в Киеве может случиться переворот из-за руководства Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Массовые кадровые перемены и ошибки в ходе противостояния российской спецоперации в результате приведут к массовому недовольству граждан и смене команды действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал бывший советник экс-главы украинского государства Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, последние шаги руководства страны говорят об ужесточении режима, что может закончиться поиском врагов среди населения.

Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ, — сказал Соскин.

Он также предположил, что роль в падении Зеленского сыграют неудачи ВСУ в конфликте с Россией, поскольку эти факторы лишь усиливают напряжение в обществе.

Ранее Владимир Зеленский назначил новых глав Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Ими стали выходцы из силовых структур. Перед этим в своем видеообращении глава государства анонсировал очередные увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Незадолго до этого замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович. Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. Также после отпуска был уволен замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко.