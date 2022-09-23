В Италии увидели угрозу цензуры в словах главы Еврокомиссии Лидер итальянской партии «Лига» Сальвини обвинил Урсулу фон дер Ляйен в угрозах цензурой

Фото: IMAGO/The Presidential Office of/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в угрозах цензурой, передает агентство ANSA.Так политик прокомментировал ее высказывание о том, что, если после выборов в Италии «ситуация будет сложной, есть инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией».

Это настоящая недостойная угроза, вмешательство. Эта дама представляет всех европейцев, ее зарплату оплачиваем мы, и она позволяет себе такие угрозы. Парламентская группа «Лиги» представит резолюцию о цензуре. В воскресенье будут голосовать итальянцы, а не бюрократы в Брюсселе, я бы на их месте подумал о дороговизне энергоносителей, — заявил он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в Брюсселе инициативу отмены или ограничения единогласного принципа принятия внешнеполитических решений, заменив его принципом простого большинства. Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия уже поддержали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством «по некоторым вопросам внешней политики».

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить списки российских чиновников и отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся России. Причиной принятия последнего решения еврочиновники называют объявленную российским президентом Владимиром Путиным частичную мобилизацию.