https://static.news.ru/photo/2cd65e1e-71c8-11ea-a7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/Global Look Press

Полемика, которая развернулась в отношении стран, помогающих Италии противостоять коронавирусу, является недостойной. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения страны Сандра Дзампа.

Манипулируют даже такими трагическими моментами, как сейчас, для дешёвой полемики. Этим наносится вред собственной стране. Потому что те страны, которые нам оказывают помощь, нужно только благодарить, — цитирует ТАСС чиновника.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин 21 марта во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии коронавируса. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили туда российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

После этого неназванные источники итальянской газеты La Stampa сообщили, что 80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «совершенно бесполезны». Предполагается, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы. По словам собеседников газеты, премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.