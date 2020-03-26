https://static.news.ru/photo/512d6b9c-6f73-11ea-a761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на критику помощи от властей РФ охваченной коронавирусом Италии. Анонимные источники одного из итальянских изданий назвали её «бесполезной».

Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники? — заявила Захарова в интервью изданию Gazeta.ru.

Ранее неназванные источники La Stampa сообщили, что 80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «совершенно бесполезны». Предполагается, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы. По словам собеседников газеты, премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.

21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.

На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.