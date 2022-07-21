В Херсоне выявили крупную группу диверсантов одесской СБУ РИА: российские силовики выявили крупную группу диверсантов одесской СБУ в Херсонской области

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Российские силовики выявили одну из самых крупных группировок диверсантов в Херсонской области, которая функционировала под эгидой сотрудников СБУ из Одессы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов РФ. По данным собеседника агентства, успешные действия силовиков привели к задержанию диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути.

В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы, — сообщил представитель российских силовых структур.

При проведении операции правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом 48 килограммов, а также гладкоствольное оружие.

Ранее в Херсонской области задержали бывшего сотрудника ВСУ, который, предположительно, занимался подготовкой несовершеннолетних диверсантов. Обыск проводили в доме подозреваемого и в спортивном зале, где он проводил тренировки детей и подростков.