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07 июля 2025 в 14:28

На Украине поймали проворовавшегося экс-чиновника из Минобороны

СБУ задержала экс-чиновника Минобороны за махинации с закупками для ВСУ

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Сотрудники СБУ задержали экс-руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины, подозреваемого в присвоении 90 млн гривен (170 млн рублей), сообщили представители ведомства в своем Telegram-канале. За махинации с закупками для ВСУ он может получить до 15 лет лишения свободы.

Разоблачили экс-чиновника Минобороны, который украл 90 млн гривен на закупке противотанкового вооружения для ВСУ. <…> Разоблачены и два его сообщника из компании-подрядчика, — говорится в сообщении.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в ООН с требованием провести проверку на коррупцию в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Причиной такой инициативы стало приобретение президентом Украины элитного жилья для своей матери в небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ. Стоимость недвижимости класса «люкс» составляет $3,2 млн (примерно 253 млн рублей).

Кроме того, представитель украинского антифашистского подполья сообщил, что одной из причин участившихся митингов в стране является рост уровня коррупции. За последнее время на Украине состоялись уже два крупных протеста.

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