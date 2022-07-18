Вербовщика ВСУ задержали под Херсоном, он готовил детей к диверсиям

Фото: Раньше всех. Ну почти. Спецоперация / Telegram

В Херсонской области задержан бывший сотрудник Вооруженных сил Украины, который, предположительно, занимался подготовкой несовершеннолетних диверсантов. Об этом совершил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», приложив фотографии с личными вещами вербовщика. Обыск проводили в доме подозреваемого и в спортивном зале, где он проводил тренировки детей и подростков.

Изъяты восемь различных мин, семь минных взрывателей, граната Ф-1, патроны, девять бронежилетов, 12 разгрузок, 57 комплектов военной униформы, семь радиостанций, агитационные плакаты, экстремистская литература и армейские шевроны, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в личных вещах найден украинский флаг, на котором написано, что это особый склад командования 140-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее заявил, что Украина пытается удержать город Северск в ДНР с помощью заградотрядов, которые расстреливают украинских военных при попытке бежать. По его словам, в городе в настоящее время остаются подразделения территориальных батальонов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев.