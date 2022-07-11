Посол ЛНР Мирошник: Украина пытается удержать Северск заградотрядами

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина пытается удержать город Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов. Он добавил, что они расстреливают украинских военных при попытке бежать. По его словам в городе в настоящее время остаются подразделения тербатов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев.

Боевики нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев «при попытке к бегству». Вспыхивают перестрелки «между своими», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат добавил, что штурмовые подразделения союзных сил в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города.

Инструкция для террористов, составленная при учёте опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов, была обнаружена в ноутбуке украинского морского пехотинца, написало ранее агентство РИА Новости. В статье сказано, что первая часть инструкции озаглавлена «Действия в горах и в лесу». В неё включены такие параграфы, как «Неудобство для внезапного нападения врага» и «Организация засад на врага». При этом несколько абзацев посвящены минированию.

Во второй части, которая посвящена действиям в населённых пунктах, сказано, как вести бой в городских условиях в случае раскрытия террористической ячейки властями. Представители МО РФ отметили, что эта инструкция свидетельствует о том, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям.