Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 08:44

Сальдо заявил об уходе назначенной Киевом администрации из Херсона

Сальдо: назначенная Киевом администрация покинула Херсон

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Назначенная Киевом администрация Херсона покинула Херсон, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, чиновники работают дистанционно из Николаева. Он добавил, что одна часть госучреждений переехала из Херсона в Одессу, а другая часть — в регионы Западной Украины.

Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская военные администрации базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура, — сказал Сальдо.

Ранее представители российских силовых структур заявили, что администрация Херсона существует лишь «на бумаге», чиновники боятся возвращаться в город. Они отметили, что Херсон является прифронтовым городом с острой гуманитарной обстановкой. Местные чиновники при этом фактически бездействуют.

По данным силовых структур, Херсон превратился в зону постоянной напряженности. Представители ВСУ активно размещаются в городе, используя многоэтажки для оборудования пунктов управления беспилотниками, ретрансляторов и станций РЭБ.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
Украина
администрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи»
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.