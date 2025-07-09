Сальдо заявил об уходе назначенной Киевом администрации из Херсона

Назначенная Киевом администрация Херсона покинула Херсон, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, чиновники работают дистанционно из Николаева. Он добавил, что одна часть госучреждений переехала из Херсона в Одессу, а другая часть — в регионы Западной Украины.

Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская военные администрации базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура, — сказал Сальдо.

Ранее представители российских силовых структур заявили, что администрация Херсона существует лишь «на бумаге», чиновники боятся возвращаться в город. Они отметили, что Херсон является прифронтовым городом с острой гуманитарной обстановкой. Местные чиновники при этом фактически бездействуют.

По данным силовых структур, Херсон превратился в зону постоянной напряженности. Представители ВСУ активно размещаются в городе, используя многоэтажки для оборудования пунктов управления беспилотниками, ретрансляторов и станций РЭБ.