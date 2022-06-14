В Германии удары ВСУ по Донецку назвали «российской атакой» Немецкий телеканал Tagesschau выдал украинские обстрелы Донецка за атаку России

Фото: dan-news.info

В эфир немецкого телеканала Tagesschau вышел репортаж об обстрелах донецкого рынка «Майский». Журналисты ФРГ выдали атаку Вооруженных сил Украины за «нападения российских военных». На кадрах видны последствия ударов ракет РСЗО «Град» и «Ураган», а также работа пожарных и спасателей.

От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате нападения три человека погибли и несколько получили ранения, — говорится в эфире.

13 июня ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. При обстреле рынка погибли три человека, в том числе ребенок. Еще двое погибли в окрестностях города. По данным представительства ДНР в СЦКК, за два часа украинские военные выпустили почти 300 ракет РСЗО.

Также один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом. Беременных женщин эвакуировали в подвал, а медикам приходится оказывать помощь роженицам в режиме чрезвычайного положения.

Позже глава ДНР Денис Пушили обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны и попросил помощи у России, чтобы противодействовать участившимся обстрелам Донецка.